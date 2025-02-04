Depreme Bile Gerek Yok! O Tarihten Öncekilerin Hepsi 'Tabut Bina'

Konya'da Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak günü 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle Muhammed ve eşi Emine Mustafa hayatını kaybederken, 3 kişi de enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaşanan olay, akıllara 21 yıl önce aynı ilçede 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasını hatırlattı. Bina güvenliği meselesi bir kez daha tartışma konusu oldu.

'CİDDİ ANLAMDA TEHLİKE OLUŞTURUYOR'

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, 2000 yılı öncesi yapıların bir an önce kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “2000 öncesi yapı stokumuz çok ciddi anlamda bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Daha az riskli deprem bölgesiyiz diyerek bu işin içinden çıkamayız. Bizim de yapı stokumuz ciddi anlamda tehlike arz ediyor, zeminle ilgili sorunlarımız var. Bunun örneğini Zümrüt Apartmanı’nda yaşamıştık, şimdi Taşoluk Apartmanı’nda yaşadık. Bunu yine yaşayacağız. Elimizdeki yapı stoklarının durumunu ortaya koymadığımız sürece biz daha çok ağıt yakmaya devam edeceğiz. Felaketlerden sonra durum tespiti yapmaya devam edeceğiz. Asıl olan felaketlerden önce bildiğimiz bu durumun tespitini yapmamız gerekiyor” dedi.

'BİNALAR DEPREM OLMADAN ÇÖKÜYOR'

İllerin mevcut yapı stoklarının derhal gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kamanlı, şunları söyledi:

“İnsanlarımızın ölmemesi gerekiyor. Hiç deprem yokken herhangi bir doğal afet olmaması dışında binalar kendi ağırlıklarıyla yük etkisiyle yıkılıyor. Bu çok ciddi, üzerine düşünülmesi, tedbir alınması gereken ve işlem yapılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlar evinde ne olduğunu bilmeden nasıl yaşayabilir? Bu korkuyu bertaraf etmenin yolu tüm üniversitelerin içinde olduğu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının içinde olduğu başta da bu işe zaten sıcak bakan ve bunun olmasını isteyen Konya Büyükşehir Belediyesi liderliğinden bu işin Konya'nın mevcut yapı stokunun haritası çıkartılmalı. Tehlike analizlerinin yapılması gerekiyor. Yine enkazı 2 gün sonra kaldırırız. Tekrar yeni bir enkaz bekleriz. Bunların olmasını istemiyorsak ve bu şehrin mevcut yapı stokunu ortaya koyamazsak, korkulu rüya görmeye devam ederiz.”

'DAHA BÜYÜK FACİALAR OLABİLİR'

2000 öncesi yapıların ülkenin beka sorunu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kamanlı, “Bizim sorunumuz 2000 öncesi yapılarla ilgili. İstanbul dahil ülkenin beka sorunu. Bu binaların gözden geçirilmesi gerekiyor. Belki de bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi Konya, ama gördüğünüz gibi Zümrüt hadisesi yaşıyoruz ve en son Taşoluk Apartmanı faciasını yaşıyoruz. Bunun için bizim bir an önce taşıyıcı sistemlerin kontrolü, mevcut projesine uyumu, malzeme özellikleri denetimde olan eksiklikler bütün bunların ortaya konması gerekiyor. Bizim böyle bir gerçeğimiz var. Bu gerçeğin üstünde çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız anda bu şehri kurtarırız, şehirleri kurtarırız. Deprem demiyorum, kendi ağırlığıyla bina çöküyor. Bir akşam vakti çöküyor, hissettiriyor ama çöküyor 2 kişiye mezar oluyor. Daha büyük facialar atlatabiliriz” diye konuştu.

Kaynak: DHA