Bakan Kurum Vahim Tabloyu Açıkladı: İstanbul'da 600 Bin Konut Allah'a Emanet!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Depremleri Sempoyumu'nda yaptığı açıklamada İstanbul için korkutan açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul'da acil yıkılması gereken 600 bin konut olduğunu duyurdu.

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Bakan Kurum Vahim Tabloyu Açıkladı: İstanbul'da 600 Bin Konut Allah'a Emanet!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Depremleri Sempozyumu’nda konuştu. Kurum, burada yaptığı açıklamada, depremlerin ardından afet bölgesine 75 milyar dolar harcandığını duyurdu. Kurum açıklamalarının devamında İstanbul'daki vahim duruma işaret ederken, kentte 600 bin binanın acil yıkılması gerektiğinin altını çizdi.

11 ilde kritik aşamanın geride kaldığını ifade eden Kurum, “Deprem bölgesinin yoldaşı olmaya hazırız. Afet bölgesine 75 milyar dolar harcadık. 11 ilde kritik aşama geride kaldı” diye konuştu.

Kurum, projelerin vatandaşların güvenle yaşayabilmeleri hedefliyle yürütüldüğünü belirtirken, “2025 sonu geldiğinde 423 bin ev ve iş yerimizi oradaki vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Bakan Kurum Vahim Tabloyu Açıkladı: İstanbul'da 600 Bin Konut Allah'a Emanet! - Resim : 1

İSTANBUL'DA 600 BİNA ALLAH'A EMANET

Kurum ayrıca, İstanbul’da acil yıkılması gereken 600 bin binanın olduğunu kaydetti. Kurum konuya ilişkin açıklamasında şunları belirtti:

"İstanbul'umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yoktur. İstanbul'daki 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonu yüksek risk altındadır. Ne yazık ki milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya'daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır. Bu yüzden diyorum ki; İstanbul'da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız. Biz üzerimize düşeni, samimiyetle, gayretle yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Deprem
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