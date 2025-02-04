MTA Türkiye Fay Hattı Haritası Yenilendi: 45 İl ve 110 İlçe Büyük Tehlike Altında

Deprem, Türkiye’nin en büyük doğal afet risklerinden biri olmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Güncel fay hattı haritasına göre, Türkiye'de 45 il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde yer alıyor. Peki, hangi iller diri fay hattının üzerinde, hangi illerde risk daha büyük? İşte detaylar...

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MTA Türkiye Fay Hattı Haritası Yenilendi: 45 İl ve 110 İlçe Büyük Tehlike Altında

Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Son 48 saat içinde 400’den fazla deprem kaydedildi. AFAD, depremlerin ardından vatandaşları olası risklere karşı uyardı.

Panik yaşayan vatandaşlar, "Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MTA Türkiye Fay Hattı Haritası Yenilendi: 45 İl ve 110 İlçe Büyük Tehlike Altında - Resim : 1

485 DİRİ FAY VAR

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edildi. Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.

MTA Türkiye Fay Hattı Haritası Yenilendi: 45 İl ve 110 İlçe Büyük Tehlike Altında - Resim : 2

MTA’nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye’de doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlar:

Aksaray
Aydın
Balıkesir
Bolu
Burdur
Bursa
Bingöl
Denizli
Eskişehir
Erzincan
Erzurum
Hakkari
Hatay
İzmir
Kahramanmaraş
Manisa
Muğla
Kocaeli
Konya
Osmaniye
Sakarya
Tokat

MTA Türkiye Fay Hattı Haritası Yenilendi: 45 İl ve 110 İlçe Büyük Tehlike Altında - Resim : 3

BİRİNCİ DERECE RİSK

Türkiye Deprem Haritasına göre birinci derece deprem riski olan iller şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

Yenilenmiş diri fay haritasına göre kinci derece deprem riski olan iller şöyle:

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

MTA Türkiye Fay Hattı Haritası Yenilendi: 45 İl ve 110 İlçe Büyük Tehlike Altında - Resim : 4

EN AZ RİSK OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

EVİMİN ALTINDA FAY VAR MI?

Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak isteyenler için çözüm basit. AFAD internet sitesinde yer alan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı ve fay hattı geçen sokakların kontrol edilmesi mümkün.

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Kaynak: Haber Merkezi

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