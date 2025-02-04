Ege'nin En Büyük 5 Kentinde Deprem Seferberliği! Belediye Başkanları Acil Toplanıyor
Ege'deki korkutan deprem hareketliliği 5 büyükşehir belediye başkanını harekete geçirdi. Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları; İzmir'de acil durum toplantısı düzenleyecek. Toplantı sonrası saat 15.00'te açıklama yapılması bekleniyor.
Ege Denizi, 28 Ocak'tan art arda meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ederken özellikle Yunanistan ve Türkiye'de endişe hakim. Yaklaşık 400 depremin gerçekleştiği Ege için alarm verildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.
Toplantı CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinesinde gerçekleşecek. 5 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Acil Durum Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın saat 15.00'te olacağı belirtildi.
Kaynak: İHA