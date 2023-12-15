Bahçeli'den seçim kıyağı: Erdoğan'ın memleketinde aday göstermeyecek
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde aday çıkarmama kararı aldı.
MHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.
Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.
Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.
Rize'nin Güneysu ilçesi Erdoğan'ın memleketi.
Kaynak: AA