Bahçeli'den seçim kıyağı: Erdoğan'ın memleketinde aday göstermeyecek

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde aday çıkarmama kararı aldı.

Bahçeli'den seçim kıyağı: Erdoğan'ın memleketinde aday göstermeyecek

MHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.

Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.

Rize'nin Güneysu ilçesi Erdoğan'ın memleketi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rize Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok
Erdoğan kolları sıvadı: AKP'de başkan adayları 3 madde etrafında belirlenecek AKP'de başkan adayları 3 madde etrafında belirlenecek
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinden flaş iddia! Herkes çok şaşırdı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinden flaş iddia! Herkes çok şaşırdı
Ümit Dikbayır’dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu: Ahlaksız teklif, iftira, tuzak kurmak... Ümit Dikbayır’dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu: Ahlaksız teklif, iftira, tuzak kurmak...
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor!
Bakanlık duyurdu: Tapuda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni dönem başlıyor!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor! İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor!
Bu burçlara sahip olanlar yaşadı! Yeni yılda tüm kapılar ardına kadar açılacak Bu burçlara sahip olanlar yaşadı!
Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum