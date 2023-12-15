Erdoğan kolları sıvadı: AKP'de başkan adayları 3 madde etrafında belirlenecek

Siyasi partilerde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ön seçim şartı olan partilerde aday adayları, olmayanlarda ise doğrudan adaylar belirlenirken bir yandan da ittifak şartları gözlemleniyor.

İktidar partisi AKP'de aday adaylarından seçim adayını belirleme süresi 15 gün gecikmeli başlarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 3 kriter üzerinde adayları belirleyeceği öğrenildi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst kurul, üç günden beri çalışmalarını sürdürüyor. Öncelik büyükşehirlere verildi. Alfabetik olarak Adana’dan başlanarak tüm illere ilişkin bugüne kadar yapılan tüm analizler masaya yatırılıyor.

Kurulda, aday adayları şu 3 madde etrafında değerlendirilip aday olabilecek:

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel olarak yaptırdığı anket,

2- Partililerin katılımıyla yapılan örgüt yoklamaları

3- O ilin yönetimi ve milletvekilleriyle yapılan görüşmeler.

Haberde ayrıca bu kurulun dar bir kadro ile çalışmalarını yürüttüğü ve ihtiyaca göre de il ve ilçe başkanlarının toplantıya davet edildiği söylendi.

Erdoğan'ın kara kaplı defterinden notlar aldığı ve de kurmaylarını, “Amacımız, tüm illeri AKP hizmetiyle buluşturmak olmalı” diyerek, motive etmeye çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem