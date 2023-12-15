İYİ Parti'de disipline sevk edilen meclis üyeleri partiden istifa etti: "Belediyeyi ittifakla kazandık CHP'ye karşı aday olmayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in işbirliği önerisini reddeden İYİ Parti’de teşkilatlar krizi yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan İbrahim Özkan’ın işbirliğini savunmasının ardından istifası istendi ve Özkan partiden ayrıldı. İBB’de Özkan’ın görevi için yapılan seçimlerde birçok İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özkan’ın adını yazarak oy kullandı. Söz konusu İYİ Partililer de disipline sevk edildi.

AYDIN’DA “İTTİFAKLA KAZANDIN CHP’YE KARŞI ADAY OLMAYIZ” ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Merkezi’nde de görevden almalar ve istifalar yaşanırken, Aydın’ın Çine ilçesinde de yeni kriz yaşandı.

Yakın zamanda hayatını kaybeden CHP’li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’den boşalan başkanlık için yapılacak seçimler için İYİ Parti Çine İlçe Teşkilatı, belediye başkanlığı seçimi öncesinde meclis üyeleri Semra Eroğlu veya Cengiz İnce’den birinin aday olmasını istedi. CHP’nin 7, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin 2 üyesinin bulunduğu mecliste; İYİ Partili her 2 belediye meclis üyesi de belediyenin ittifakla kazanıldığını ve CHP'ye karşı aday olmayacaklarını belirtti.

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre, aday olmak istemeyen Eroğlu ve İnce kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

GEREKÇE PARTİ DİSİPLİNİNE AYKIRI HAREKET

İYİ Parti Çine İlçe Başkanı Erkan Bozkurt’un, “Genel Başkanımız Meral Akşener seçime kendi adaylarımız ile gireceğimizi beyan etmişti. Genel Başkanımızın bu kararı üzerine her ne kadar umut olmasa bile İYİ Parti olarak seçimde bizim kendi başkan adayımız olmalı” ısrarına rağmen her iki üye de aday olmadıkları için disipline sevk edilmeleri üzerine Meclis Üyeleri Semra Eroğlu ile Cengiz İnce partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifa eden üyelerin CHP adayını destekleyecekleri belirtildi.