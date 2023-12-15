Ümit Dikbayır’dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu: Ahlaksız teklif, iftira, tuzak kurmak...

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır, Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ümit Dikbayır’dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu: Ahlaksız teklif, iftira, tuzak kurmak...

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Dikbayır’ın bir süredir başdanışmanı olan Enes Gök’ün özel kalem müdürü Esma Bekar’ın talimatıyla Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı, bu görüşmenin Gök tarafından korkuyla kayıt altına aldığı belirtildi.

‘DİKBAYIR GENEL MERKEZ TARAFINDAN TAKİP ETTİRİLDİ’

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Dikbayır’ın bir süredir başdanışmanı olan Enes Gök’ün özel kalem müdürü Esma Bekar’ın talimatıyla Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı, bu görüşmenin Gök tarafından korkuyla kayıt altına aldığı belirtildi.

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Görüşmede, Gök’ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği belirtildi. Ayrıca Dikbayır’ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği öne sürüldü. İddiaya göre görüşmede Dikbayır’ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de belirtildi.

KAMU DAVASI AÇILSIN

Ümit Dikbayır, kendisinin danışmanı aracılığıyla takip edilmesinin istenmesinin yasa dışı amaç kapsamında olduğunu, danışmanına suça iştirak teklif eden kişilerin çevresinden başka kişilere de bu teklifi yaptığını belirterek evine ya da iş yerine takip cihazları konulduğuna ilişkin de şüphe olduğunu söyledi.

Dikbayır, şüpheliler hakkında kamu davası açılarak şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

İYİ Partili Ümit Dikbayır’ın suç duyurusu şu şekilde:

Ümit Dikbayır’dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu: Ahlaksız teklif, iftira, tuzak kurmak... - Resim : 4

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