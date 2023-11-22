Ümit Dikbayır: Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var, anlattığımda rezil olacaklar!

Partide çalışan bir kadına tacizde bulunduğu, daha sonra işinden atılmasını sağladığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle İyi Parti Yüksek Disiplin Kurulu'na verilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar” dedi.

“YAZIK EDİYORLAR PARTİYE”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunan Dikbayır, “Konu, buralara nasıl geldi, nasıl getirildi, bambaşka yere nasıl evrildi? Anlaşılır gibi değil. Bu saatten sonra partimizden istifa etmeyeceğim, sonuna kadar duracağım” dedi. Dikbayır, şunları söyledi:

“Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye.

“BU KIZIN KİMİNLE İLİŞKİSİ BULUNDUĞU, BU OLAYI KİMİN ÖRTBAS ETTİĞİ BİLİNİYOR”

Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum. (Dikbayır, yazılmamak kaydıyla burada önemli iddialarda bulundu) Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?”

Ümit Dikbayır, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe verecek. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.