CHP’nin yerel seçim planı: Başkan adaylıkları için dikkat çeken kriter!

Yerel seçimlere aylar kala CHP harekete geçti. Genel Başkan değişiminden sonra belediye başkanı adaylarının belirleneceği süreçte takvim netleşmeye başladı.

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CHP’nin yerel seçim planı: Başkan adaylıkları için dikkat çeken kriter!

Edinilen bilgiye göre, toplantıda yerel seçim sürecinin takvimlendirmesi ve planlaması yapıldı. Aday belirleme sürecinde anketlerden, örgütten ve milletvekillerinin saha çalışmalarından yararlanılacak.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, aralıktan itibaren milletvekilleri ve örgütler Özel’in aday belirlemek için istediği raporları sahada çalışmaya başlayacak. Anketlerde ise üç farklı yerden anket istenip sonuçlarının kıyaslanması düşünülüyor.

Mevcut belediye başkanları için de Ankara, İstanbul ve Aydın hariç bu anketlere bakılacağı, başkanların seçim öncesi aldıkları oyu artırmalarının da yeniden aday olmaları için bir kriter olacağı belirtiliyor.

Aralık ayı içinde birçok yerde Özel’in sözünü verdiği “örgüt denetiminde önseçimi” yapılması da bekleniyor. Partinin yeni yönetimi İstanbul’da hedefin en az 25 ilçede başarı sağlamak olduğunu söylüyor.

Kurmaylar Ankara’da da Etimesgut ve Mamak gibi az farkla kaybedilen yerlerde başarı sağlayabileceğini belirtiyor. Parti kurmayları belediye meclisi adaylıklarında “Her 3 üyeden birinin kadın, her 4 üyeden birinin genç olmasını sağlayacağız” değerlendirmesi de yapılıyor.

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