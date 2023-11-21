CHP’de “kapalı grup toplantısı”na son dakika ertelemesi

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’le, Genel Başkan Özgür Özel’in adayı CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın TBMM İdari Amirliği için yarışacağı kapalı grup toplantısı son anda ertelendi. Toplantının 1-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek milletvekili kampı sonrasına bırakıldığı öğrenildi.

CHP’de “kapalı grup toplantısı”na son dakika ertelemesi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ve TBMM İdari Amirliği görevinden istifa eden CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’den boşalan koltuğa yapılacak seçim CHP içinde krize dönüştü.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP TBMM Grup Başkanlığı'nın geçen hafta aldığı karara göre, milletvekillerinin katılacağı kapalı grup toplantısı 22 Kasım saat 11.00'de yapılmak üzere organize edilmişti. Toplantıda aynı zamanda TBMM İdari Amirliği için seçim de yapılacaktı. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, seçime yönelik bir haftadır çalışma yürütüyor ve vekillerden destek istiyordu. Kulislerde CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın da Genel Başkan Özgür Özel’in adayı olacağı konuşuluyordu.

MİLLETVEKİLİ KAMPI SONRASINA BIRAKILDI

Ancak bugün alınan yeni bir kararla kapalı grup toplantısının, 1-3 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek milletvekili kampı sonrasına bırakıldığı öğrenildi. Bu karar öğleden sonra milletvekillerine bildirilirken, “Parti içi konular, Antalya’daki kampta konuşulacak, grup da yeterince kaynaştıktan sonra seçim yapılacak” denildiği iddia edildi. Gerekçeyi yeterli bulmayan bazı milletvekilleri bu karara tepki gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir milletvekili, “Bir önceki kapalı toplantı il başkanlarıyla yapılmıştı. Orada yeterince konuşma imkanı olmadı. Milletvekilleri olarak bu kapalı toplantıyı bekliyorduk. Herkesin söyleyecekleri var. Orhan Sümer’in kazanacağının anlaşılması üzerine seçimin ertelendiğini düşünüyoruz” dedi.

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