Bahçeli'den Bir 'Öcalan' Çağrısı Daha: 'Sözümün Arkasındayım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dereyi görmeden paçayı sıvayanlara, geçeceği köprüyü yıkanlara, deniz dibinde sincap araştıranlara benzeyemeyiz. Biz MHP’yiz. Biz Cumhur ile Cumhuriyeti buluşturan, geçmişle geleceği buluşturan partiyiz.

Hilale tutkunuz birliğe vurgunuz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Türkiye demekten vazgeçmeyiz. Bayrak çekildiği gönderden inmeyecek.

Önemli olan akıl sahibi olmak değil aklın doğru zamanda ve doğru yerde kullanılmasıdır. Akıl hazır olmayınca gözün görmesi mümkün değildir. Ortak aklı çalıştıramamış ortak payda kuramamış toplumların çözülüp dağılmaları muhtemel neticedir.

Milletin hiçbir ferdini anasının dili, kökeni ne olursa olsun hiç kimseyi ayrıştırmıyor öteki görmüyorum.

Osmanlı İmparatorluğu yerel topluluk ve kültürleri nasıl bir arada tutup muhafaza etmişse, Türk milleti barış döneminde de aynısı olacaktır. Türk milleti hiçbir dönemde asimilasyoncu olmamıştır.

Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırmaya, milleti etnik kabilelere ayırmaya Anadolu'yu mozaik cehennemine dönüştürmek için fırsat kollayan alçaklara sesimiz çıkmasın mı? Bağımsızlığımızın çiğnenmesine tepkisiz mi kalalım?

BİR ÖCALAN ÇAĞRISI DAHA

Geçen hafta açıkladım, herkes konuştu. Daha da konuşuyorlar. Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, "Haydi DEM grubuna gelsin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın" Umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Ezberler bozuldukça, statüko delindikçe, insanlar içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır.

Analitik, ahlaki, akli ve empatik kavrayışla basiretsiz ve isabetsiz telkinlere yuvarlak ve yıkıcı ifadelere, olay ve olgularla bağdaşmayan aşırı isteklere kapalı durarak, 1000 yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz.

Sefaletin doruk noktası bir başkasının iradesine bağımlı olmaktır. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır. Kürt kardeşlerimizle aramızda hiçbir mihrak giremez. Kürt kardeşlerimizi Türk milletimizden ayrıştırmaya hiçbir şerefsizin provokasyonu kafi gelemez.

23 Ekim TUSAŞ saldırısı Türkiye’ye yapılmıştır. Türk milletini hedef almıştır. 5 şehidimizin ve 2’si ağır 19 yaralımızın acısı Hakkari’den Edirne’ye Şırnak’tan Balıkesir’e Mardin’den İzmir’e ülkemizin tamamına çökmüş tamamını sarsmıştır.

Kürtler başka terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayet, ülkemize ve milletimize yapılacak büyük kötülüktür. Kürtler kardeşimizdir. Milletimizin eşit ve onurlu vatandaşlarıdır. DEM Parti de kararını netleştirmeli, silahla siyaset arasında gelgitli tutumundan uzatmalı, nerede durduğunu terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceği muammasını açıklığa kavuşturmalıdır.

TBMM'nin milli iradenin tecellihagıdır ve adresi bellidir. TBMM gazidir, Türk milletinin kalbidir. İmralı adası neresidir? Hangi ülkenin toprağına bağlıdır? Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı. Bazı siyasetçilerimizin eğer varsa, düşünme melekelerini harekete geçirmelerini tavsiye ediyorum. Terörist başının TBMM DEM Parti grubuna itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyorlar. Bu ne yaman bir çelişkidir. TBMM ile İmralı adasını egemenlik ölçeğinde ayırmak iflah olmaz bir ahmaklıktır. Terörist başının tecridi kalkarsa, DEM Parti grubunda bölücü terör örgütünün eylemsel, amaçsal ve araçsal olarak bittiğini açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar, kandan nemalanan köksüzlerden başkası olamaz.

Cesedini ezmedikten sonra Meclis'e gelemezmiş. Türkiye'nin her yerinde geziyorlar. Ya siz cesetsizsiniz ya ruhsuzsunuz. Siz necisiniz. Diyorlar ki yeni anayasa süreci için tahkimat yapıyormuşuz. Diyorlar ki, Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim evvela hedefimiz terör kamburundan kurtulmaktır.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR KEZ DAHA SEÇİLSİN'

Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa, Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir."

KAYYIM AÇIKLAMASI

Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin belediyelerine atananlar kayyım demokrasisinin ve milli iradenin inkarıyla ilişkin değil, söz konusu belediye başkanlarının terör örgüt ile irtibat bağlarından dolayıdır. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Yargı kararlarına riayet ve saygı mecburidir. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidirler.

AYRINTILAR GELECEK...