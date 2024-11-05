Özgür Özel'den 'Ecevit' Açıklaması! 'Onu Örnek Aldık, Birinci Parti Olduk'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ölüm yıl dönümü dolayısıyla partisinin eski genel başkanı ve Türkiye'nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit'in Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel, Bülent Ecevit'in tarihteki öneminden ve mizacından bahsederken, partililer olarak onu örnek aldıklarını vurguladı.

'GEÇEN SENE BU SAATLERDE SÖZ VERMİŞTİK'

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Genel başkanımız Bülent Ecevit 1970'lerde siyasi rüzgarı doğru okuyup CHP'yi tekrar var etmiştir. Geçen sene bu saatlerde kendisine biz de bunun sözünü vermiştik ve başardık. Onun döneminde Kıbrıs'ta intikam alınacağı kötülük yapılacağı söylendi ama o zamandan beri Kıbrıs'ta bir çocuğun burnu bile kanamadı.

'GELECEK YIL İKTİDAR PARTİSİ OLARAK BURADAYIZ'

Bizim genel başkanımız mücadeleci ve nezaketten taviz vermeyen biriydi, biz de onu örnek alıyoruz. Mücadelemizi onun gibi nezaketle ama kararlı, dirayetli bir şekilde yapıyoruz. Aynı Rahşan Hanım ile Bülent Bey gibi kadın ve erkekler yan yana mücadele diyoruz tüm kadrolarımızla. Bülent Ecevit'in ruhu şad olsun, uzun yıllar sonra birinci parti yaptığı CHP bugün de Türkiye'nin birinci partisidir ve gireceği ilk seçimlerde yine birinci parti olarak iktidar olacaktır. Gelecek yıllarda buraya iktidar partisi olarak geleceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem