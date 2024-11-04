Özgür Özel'den 86 Milyona Çağrı! 'Gün Bu Zorbalığa Karşı Birlik Olma Günü'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerinin kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'ne alınmamasının ardından açıklama yaptı.

Özel, "Millet, yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade ile iktidarı değiştirme sürecini başlatmıştır. İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını oraya halk asmıştır, değiştirme yetkisi de sadece halkındır. Siyasette tek rekabet sahası seçimler, tek hakem ise millettir. Gün; bu hak tanımaz, hukuk tanımaz millet iradesini tanımaz zorbalığa karşı birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yani 86 milyonun geleceğine sahip çıkma günüdür" ifadelerini kullandı.

Millet, yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade ile iktidarı değiştirme sürecini başlatmıştır. İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır.



Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını oraya halk asmıştır, değiştirme yetkisi de sadece halkındır.



Siyasette tek rekabet sahası… pic.twitter.com/698GVROMY9 — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 4, 2024

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