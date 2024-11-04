Özgür Özel Mardin'de: 'Ahmet Türk Kayyım Atanacak Biri Değil'

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyımın yankıları sürerken İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesine kayyım atanması Türkiye gündemine oturdu.

DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanmasına tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'e destek için Mardin'e gitti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, CHP Genel başkanı Özgür Özel Mardin’e geldi.

Bakırhan, Hatimoğulları ve Özel kayyım atanan belediye önüne geçti. Ahmet Türk ile görüştükten sonra belediye önünde açıklama yapan Özel, kayyıma tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önündeki açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle Mardin ziyaretini ertelediğini hatırlatan Özel, "Bu ziyareti yapmayı planlarken, bu sabah Mardin halkının iradesini tanımayan, Mardin'i seçimlerle alamayan bir akıl, Mardin beleyesine üçüncü kez kayyum atamaya kalktı. Haberi gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım dedi ki, 'Tüh Ahmet başkanı ziyaret edemeden görevden aldılar'. Ben de dedim ki, 'Hayır, Ahmet başkana gidip bugün ziyaret edeceğim, Mardin'in büyükşehir belediye başkanının kim olduğuna Recep Tayyip Erdoğan değil, Mardinliler karar verir" dedi.

Özel, "Ben 1974 doğumluyum, Ahmet başkan ben doğduğumda CHP'den milletvekiliydi. Recep Tayyip Erdoğan il başkanlığı yapıp Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde, Ahmet başkan SHP'den 2 dönem milletvekiliydi. 23. ve 24. dönemde Ahmet başkanın ikinci döneminde bir aradaydık. 50 yıldır Mardinliler, Kürtler kendi iradelerini temsil etmek üzere her sandık önlerine konduğunda Ahmet Türk'e oy eriyorlar, bu irade ile yarışılmaz. Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. İlla da barış, illa da kardeşlik demeye geldik. Ben doğmadan siyasete giren Ahmet Türk, diyaloğu temsil eden, çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Nereye kayyım atarsan ata yanlıştır. Ahmet Türk'e kayyım atayacakken duracaksın, Ahmet Türk kayyım atanacak biri değil!" dedi.

'EY TÜRKİYE'NİN İRADESİNE MÜDAHALE EDEN KÖTÜ AKIL...'

"Mardin'in iradesinin karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. Elinde iki dönem burayı tutup da perişan edenler şunu düşünemediler: Biz bunu ilk kez yapmıyoruz, biz Ahmet Türk'ü kayyum atadığımız ilk dönemde aldıktan sonra iki Mardinliden birinin oyunu almıştı. İkinci seferde görevden aldık, Mardin olmaz dedi, yüzde 56'ya getirdi. Yine görevden aldık bu sefer yüzde 58'le getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Türkiye'nin iradesine müdahale eden kötü akıl... Buna devlet aklı diyorsanız, bu ne devlet aklıdır... Bu kimin aklı olursa olsun bu akla milletin vicdanında yer yoktur."