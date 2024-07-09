Ayşe Ateş, Ailesine 'FETÖ'cü Diyenlere Ateş Püskürdü: Ulan Kurşun Askerler!

Ankara’da uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından kendilerine yönelik yapılan seviyesiz yorumlara sert çıktı.

Geçtiğimiz hafta görülen dava sonrası, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve kardeşleri Selma Ateş ile Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Bu görüşme sonrası bazı hesaplar, Ateş ailesini hedef göstermişti.

X hesabından paylaşım yapan Ayşe Ateş, gelen yorumlara sert bir yanıt verdi. Ateş, şunları söyledi:

"Ulan müptezeller! Ulan adiler! Ulan kurşun askerler! Beni bıraktınız, şimdi de Saniye Anne’me mi küfür etmeye başladınız? Sinan'ın annesini, kardeşlerini mi FETÖCÜ ilan ettiniz? Sizin gibi alçakların, korkakların karşısında ferasetiyle, cesaretiyle dağ gibi yükselen şu acılı kadın; bir yıl içinde önce evladını, sonra hayat arkadaşını toprağa verdi. Birini kurşunlar aldı bağrından, diğerini evlat acısı ve kahır. Yine de eğilip bükülmedi. Korkup bir köşeye sinmedi. Bu yaşında geldi, oğlunun katilleriyle yüzleşti. Hepinizin yüzüne bakıp suratına tükürdü de bana mısın demediniz. Siz ne bulanacak bir mideye ne de şahsiyet namına bir kaideye sahipsiniz! Ne aile terbiyesi almışsınız ne de insanlıktan nasibinizi! Kocasını, evladını, kardeşini toprağa vermiş bu arkasız kadınları Ülkü Ocaklarına, MHP’ye saldırmakla suçlayıp hedef gösterirken öfkeden kıpkırmızı oluyorsunuz.

'NE UTANMA VAR NE ARLANMA!'

Dün bütün kutsallarınıza küfür eden Zihni Çakır’la, Fuat Uğur’la bugün el ele verip birkaç korkağın, alçağın boğazına kadar battığı bu siyasi cinayeti dile getirenleri hakaretle, küfürle, tehditle, örgütçülükle, cinsiyetçi söylemlerle bastırmaya çalışırken yüzünüzde kızarmanın en ufak belirtisine yer vermiyorsunuz. Ne utanma var ne arlanma! Yalanın, iftiranın bini sizde bir para. Dürüstlük mü, namus mu, haysiyet mi, şeref mi?.. Ara babam, ara. Saldırın ulan, bekliyoruz! Adalet düşleyenlerin kâbusçuları, namussuzların namusçuları, doğru söz mahpusçuları saldırın!

‘SİZ BİZİM CANIMIZI ÇOKTAN ALDINIZ’

Memleketin kalleş pusucuları, torbacıların çanak tutucuları saldırın! Binin milyonluk siyah arabalarınıza, öyle saldırın! Karton kahramanlarınızla, sosyal medya ordularınızla, tetikçilerinizle, ayakçılarınızla, yardakçılarınızla, yaltakçılarınızla saldırın! FETÖ kalıntılarınızı, satılık satırlarınızı, cinayet temalı film alıntılarınızı arkanıza alıp saldırın! Kiralık katillerin, torbacıların beyanlarını, trollerinizin yalanlarını, gerçek azmettiricilerin yeni şiddet planlarını yanınıza alıp saldırın! Dönme dolaplarınızla, basmakalıplarınızla, iltihaplarınızla saldırın! İrin akan, yan bakan, kan kokan ağzınızla saldırın! Hamasetin arkasına sakladığınız özünüzle, gerçeklerden hesap soran sözünüzle, kibirden koltuğa sığmayan gözünüzle saldırın! Ne algı operasyonlarınız ne bu operasyonları yapan moronlarınız ne de alnımıza yollayacağınız kiralık kurşunlarınız bizi bu adalet yolundan döndürebilir. Çünkü siz bizim canımızı çok yaktınız. Siz bizim canımızı çoktan aldınız. Yapmayacaktınız!”

Ulan müptezeller! Ulan adiler! Ulan kurşun askerler!



Beni bıraktınız, şimdi de Saniye Anne’me mi küfür etmeye başladınız?



Sinan'ın annesini, kardeşlerini mi FETÖCÜ ilan ettiniz?



Sizin gibi alçakların, korkakların karşısında ferasetiyle, cesaretiyle dağ gibi yükselen şu acılı… pic.twitter.com/VVOvgIZMXy — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) July 9, 2024

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş'in cinayetini konu alan davanın ilk duruşması geçtiğimiz hafta görülmüştü. Davada verilen ara karar doğrultusunda 22 tutulu sanıktan 10’u tahliye edilmişti.

Tolgahan Demirbaş’ın Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığına dair raporun dosyaya girmesi talebi talebi reddedilirken 17 kişinin hakkında yürütülen soruşturmanın ana dava ile birleştirilmesi talebi de reddedilmişti. Duruşma ise 19 Temmuz’a ertelenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem