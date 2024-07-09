Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki Katliamları Dile Getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine katılmak için yapacağı ABD seyahati öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, NATO zirvesinde ve liderlerle yapacağı ikili görüşmelerde İsrail'İn Gazze'deki katliamlarını gündeme getireceğinin altını çizdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

NATO zirvesi İttifakın 45. yıl dönümüne tekabül ediyor. NATO zirvesinde dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi ve adil barışın sağlanması konusunda ilkeli tutumumuzu sürdürüyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.

Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız.

Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. Mali destek ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz. NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Bundan sonra da bu gücümüzü artırarak devam ettirmek istiyoruz. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim.

NATO ile İsrail-Filistin konusunda beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirerek beklediğimizi neticeyi alırız diye temenni ediyorum.