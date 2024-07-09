Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 4 işçi ambulansa alındı.

Son Güncelleme:
> <

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

112 ekipleri işçilere olay yerinde müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
'Sepet' Fiyatları Eleştirilerin Odağındaydı! TÜİK, Verileri Savunup Şirketleri Suçladı TÜİK, Verileri Savunup Şirketleri Suçladı
Tülay Güçevin’in Katilinin Avukatından Skandal Savunma: Kadınlar Erkekleri Kışkırtıyormuş! Kadınlar Erkekleri Kışkırtıyormuş!
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum
AKP’li Kurmaylar Bu İhtimali Konuşuyor! Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor? Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor?
Ehliyette Yeni Dönem! Artık Bu Sorular Olmayacak Ehliyette Yeni Uygulama!
Fenomen Operasyonu: Neslim Güngen ve Eşi Gözaltına Alındı Neslim Güngen ve Eşi, Gözaltına Alındı