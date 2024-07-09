Tülay Güçevin’in Katilinin Avukatından Skandal Savunma: Kadınlar Erkekleri Kışkırtıyormuş!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan Tülay Güçevin davasının karar duruşması önceki gün görüldü. Mahkemede savunma yapan sanık Celalettin Safa Durukan'ın avukatı, ‘Türkiye’de kadın cinayetlerinin yüzde 80’i 90’ı kadınların kışkırtmasıyla oluyor. Kadınlar erkekleri dolduruyor ve erkekler cinayet işlemek zorunda kalıyor’ dedi.

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Tülay Güçevin’in Katilinin Avukatından Skandal Savunma: Kadınlar Erkekleri Kışkırtıyormuş!

Ankara Polatlı’da 2022 yılında yol kenarında cansız bedeni bulunan Tülay Güçevin davasında 'canavarca hisle ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan Celalettin Safa Durukan, hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Duruşmada yaşananları anlatan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, 'Sanık yargılama süresi boyunca cinayeti işlemediğini söylese de dosyadaki deliller kapsamında cinayeti sanığın işlediğine dair kuvvetli deliller vardı. Savcı da mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet cezasından cezalandırılmasını istedi. Biz de takdiri indirim sebeplerinin hiçbirisinin uygulanmamasını istedik' dedi.

AVUKATTAN SKANDAL SAVUNMA

Baykal'ın aktardığına göre; sanık avukatı, ‘Türkiye’de kadın cinayetlerinin yüzde 80’i 90’ı kadınların kışkırtmasıyla oluyor. Kadınlar erkekleri dolduruyor ve erkekler cinayet işlemek zorunda kalıyor’ dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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Kadın cinayetleri
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