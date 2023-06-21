AYM, Bakanlığı işaret etmişti: Mehmet Şimşek'ten 'HDP'ye hazine yardımı' sorusuna yanıt

AYM HDP'ye yönelik hazine yardımının kaldırılması talebine ret cevabını vererek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı işaret etmişti. Bakan Mehmet Şimşek, konuya ilişkin soruyu yanıtladı.

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AYM, Bakanlığı işaret etmişti: Mehmet Şimşek'ten 'HDP'ye hazine yardımı' sorusuna yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, HDP’ye yönelik hazine yardımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP grup toplantısı öncesi basına konuşan Şimşek, HDP'ye yönelik hazine yardımı konusunda ilgili birimlerin çalışma yaptıklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin hazine yardımının blokesi talebini reddetmesinin ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrilmişti. AYM, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı işaret ederek, bakanlığın yardımı geri çekmek isteyebileceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AYM'den HDP kararıAYM'den HDP kararıGüncel

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

MHP VE AKP'DEN TEPKİ

AYM'nin kararına MHP ve AKP'den tepki gelmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kararın ardından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını eleştirdi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AYM'yi yine sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli'nin işaret fişeğinin ardından MHP'li isimler, yüksek mahkemeyi teröre destek olmakla suçladı. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli yine HDP üzerinden AYM'yi hedef aldıMHP Genel Başkanı Bahçeli yine HDP üzerinden AYM'yi hedef aldıSiyaset
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