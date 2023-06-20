MHP Genel Başkanı Bahçeli yine HDP üzerinden AYM'yi hedef aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından Anayasa Mahkemesi üyelerini hedef aldı.

Bahçeli, “Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor” dedi.

Bahçeli, geçmişte de AYM üzerinden yaptığı çıkışlarla gündeme geliyordu.

Bahçeli açıklamasının tamamında AYM'ye ilişkin şunları söyledi:

"Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi’ne şekil verilmeli. Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayış ile Anayasa Mahkemesi’nin faaliyetlerini sürdürmesidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye’nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısı’nın uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, hattı zatında yargı müessesini dikkate almıyor demektir, Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım."

AYM BAŞKANINA HAKARET: 'KAFASI ZEHİRLENMİŞ'

Geçen nisan ayında bir mitingde konuşan Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı hedef almış ve ‘kafası zehirlenmiş’ ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli Arslan’ı hedef aldığı konuşmasında şunları söylemişti:

"Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıldönümünde bizatihi Mahkeme Başkanı'nın yaptığı konuşma nesnel ve bilimsel gerçeklerle birlikte millet varlığına ağır bir saldırıdır.”

AYM KAPATILSIN ÇIKIŞI

MHP’li Celal Adan da geçmişte yaptığı bir konuşmada, AYM’nin kapatılması yönünde bir çıkışta bulunmuştu. Adan, “HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasını istiyoruz” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem