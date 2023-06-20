Kulis: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'a haber yolladı; 'sen yerinde dur'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'deki tartışmalardan rahatsız olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir haber yollayarak "Bu süreçten etkilenme, sen yerinde dur" dediği ileri sürüldü.

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Kulis: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'a haber yolladı; 'sen yerinde dur'

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor. 

Fitilini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ateşlediği CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve partiye geçtiğimiz günlerde geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi isimler de katılmıştı. 

Ancak kulislerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumdan rahatsız olduğu konuşuluyor. 

TV100 yayınında edindiği kulis bilgisini paylaşan gazeteci Deniz Gürel, "CHP'deki mevcut kaotik durumdan sayın Yavaş'ın rahatsızlığı olduğunu söylemek isterim" derken "Bütün olan bitene müdahil olmamak istiyor. Yavaş-İmamoğlu arasında arka kapı diplomasisini yürütmek isteyen isimler var" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Gürel'in iddiasına göre İmamoğlu da Mansur Yavaş'a konuyla ilgili bir haber yolladı ve  şunları söyledi:

"Bu süreçten etkilenme, sen yerinde dur, CHP'deki olası bir değişimden sonra tekrar yerel seçimle ilgili bir rüzgar yakalayacağız."

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