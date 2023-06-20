Fatih Altaylı: Haydi oradan siz de

Türk vatandaşlarının başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere birçok ülkeyle yaşadığı vize krizi devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından yeniden hızlanan başvurular, çok yüksek oranda ret yanıtı alıyor. Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri "Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz" gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek, yaşananların ardındaki meseleyi açıklıyor.

Konu, bugün gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Kendi ismini taşıyan internet sitesinde 20 ülkelik bir liste paylaşan Altaylı, ardından hükümet yetkililerine de eleştiriler yöneltirken şu yorumu yaptı:

"Bizim Erasmus’a gidecek, burs almış öğrencimiz bu ülkelerin pek çoğuna vize bile alamazken, onların çocukları bizim ülkemize pasosu ile girebiliyor. Dahası Alman, Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre vatandaşları geçerliliğini yitirmiş pasaportlarla da bizim topraklarımıza ellerini kollarını sallayarak gelebiliyorlar. Yeter ki, gelsinler. Yeter ki, her gün 80 dolar gelir bıraksınlar. Sonra yalandan ulusal onur, yerli ve milli zart zurt. Haydi oradan siz de."

Altaylı'nın 'Dolar yakıp, iPhone kıranlar için liste' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...)

1- Almanya

2- Belçika

3- Fransa

4- Gürcistan

5- Hollanda

6- İspanya

7- İsviçre

8- İtalya

9- KKTC

10- Lihtenştayn

11- Lüksemburg

12- Malta

13- Portekiz

14- Ukrayna

15- Yunanistan

16- Polonya

17- Bulgaristan

18- Macaristan

19- Moldova

20- Azerbaycan

Bu liste ne biliyor musunuz?

İlk aklınızdan geçeni tahmin edebiliyorum ama hayır yanıldınız; vatandaşları Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilen ülkeler listesi değil.

Bu, Türkiye’ye pasaportsuz girebilen ülkelerin listesi.

Şaka yapmıyorum.

Pek çoğu Türk vatandaşlarına zorlukla vize veren bu ülkelerin vatandaşları, Türkiye’ye pasaport falan değil, herhangi bir kimlik belgesi ile girebiliyorlar.

Bizim Erasmus’a gidecek, burs almış öğrencimiz bu ülkelerin pek çoğuna vize bile alamazken, onların çocukları bizim ülkemize pasosu ile girebiliyor.

Dahası Alman, Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre vatandaşları geçerliliğini yitirmiş pasaportlarla da bizim topraklarımıza ellerini kollarını sallayarak gelebiliyorlar.

Yeter ki, gelsinler.

Yeter ki, her gün 80 dolar gelir bıraksınlar.

Sonra yalandan ulusal onur, yerli ve milli zart zurt.

Hadi oradan siz de!

Bu palavralarınızı dolar yakan, iPhone kıran salaklara anlatın.

Belki onlar inanır.

Ben ise Oktay Ekşi’ye ayıp edildiğine inanıyorum."

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı.