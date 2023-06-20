Osman Kavala'dan TRT dizisine: 'Beni şaşırtan, genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymaması'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) derhal serbest bırakılmasına dair kararına rağmen hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davası kapsamında 2058 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala, TRT'nin dijital platformu 'Tabii'de kendisi hakkında yayınlanan diziye tepki gösterdi.

'Metamorfoz' adlı dizinin başrolünün Kavala'yı andırması ve hayat hikayesinin de örtüşmesi, dizinin altı yıldır cezaevinde bulunan iş insanı hakkında olduğuna ilişkin iddiaları güçlendirmişti.

Dizinin ilk bölümünde babasının ölümü üzerine holdingin başına geçip kapitalistleşen solcu iş insanı 'Teoman Bayramlı' anlatılıyor. Senaryoya göre burjuva bir aileden geldiği için kendisini ait hissetmekte zorlandığı sol gruplar içerisinde samimi bir sosyalist olmaya çalışan ana karakter, babasının hayatını kaybetmesi üzerine aile şirketinin başına geçiyor. Bu noktadan sonra 'istemeden' de olsa kirli işlerin, pazarlıkların ve ihanetlerin içine giriyor.

Osman Kavala da 1982’de babası Mehmet Kavala’nın ölümü sonrasında İstanbul'a dönmüş ve ailesinin işlerini devralmıştı.

'HİLEYE BAŞVURULMUŞ, İSMİM AÇIKÇA KULLANILMAMIŞ'

Kavala, avukatları aracılığıyla yayınladığı mesajında, kendisiyle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi film olarak yayınlandığını öğrendiğini kaydetti.

"Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış" diyen Kavala, şöyle devam etti:

"Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor.

Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları."