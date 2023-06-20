Sabancı ailesinde gizli kayıt skandalı! Tutanak tutuldu, işine son verildi

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, aile bireylerinin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlarla yaptığı bir toplantıyı gizlice kayda alan hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Sabancı ailesinde gizli kayıt skandalı! Tutanak tutuldu, işine son verildi

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın bir toplantısında gizli kayıt skandalı patlak verdi. Olay 6 Aralık 2022'de meydana geldi. M.S., isimli hemşire Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu.

Olay günü Türkan Sabancı Sakıp Sabancı Müzesi olan Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, kendi alanında uzman 4 doktor dışında bir de hemşire M. S., katıldı. Toplantı başlandığı sırada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti.

Toplantıya katılanlar hemşireye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi.

TUTANAK TUTTULAR

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.

Tutanakta M.S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kendisinin de kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkan Sabancı hemşirenin işine son verirken, ailenin avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesinde şüphelinin kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu işlediğini bu nedenle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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