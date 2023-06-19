AYM'den HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıʼnın “seçime girmediği” gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) hazine yardımına bloke konulması talebini görüştü. AYM Genel Kurulu, Yargıtay’ın HDP’ye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 TL tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini karara bağladı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

AYM, gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine oy birliğiyle yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmiş ancak AYM oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu talebinin reddine karar vermişti. Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. AYM, Şahin’in talebiyle HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınana karara HDP itiraz etmişti. AYM, 9 Mart’ta HDP’nin itirazını görüşerek oy çokluğuyla blokeyi kaldırma kararı almıştı.

Siyasi Partiler kanuna göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı ödeniyor.