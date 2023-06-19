TİP'li Can Atalay, mesajını CHP'li Süleyman Bülbül'le verdi: “Bir an önce Hatay’a gitmek ve Meclis’te görevime başlamak istiyorum"

TİP’ten milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay, “Bir an önce Hatay’a gitmek ve Meclis’te görevime başlamak istiyorum. Hatay’daki vatandaşların iradesi cezaevinde tutulamaz” dedi.

Son Güncelleme:
TİP'li Can Atalay, mesajını CHP'li Süleyman Bülbül'le verdi: “Bir an önce Hatay’a gitmek ve Meclis’te görevime başlamak istiyorum"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Marmara Cezaevi’ndeki (Silivri) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, Avukat Selçuk Kozağaçlı, İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Dr. Tayfun Kahraman ve akademisyen Hakan Altınay’ı ziyaret etti.

Bülbül görüşmeye ilişkin ANKA Haber Ajansı’na, “Haklarında tek bir somut delil yokken, sadece iktidarın hukuksuz ve antidemokratik uygulamalarına karşı oldukları, mağdurun ve ezilenlerin de yanında durdukları için cezalandırılıyorlar. Başta Anayasa olmak üzere, tüm hukuki normların çiğnendiği, AİHM kararlarının yok sayıldığı, devlet erkinin temeli olan adalet ve hukuk kavramlarının yok edildiği bu garabet kararlar bir an önce ortadan kaldırılmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Eski TBMM Başkanı Cindoruk'dan Can Atalay çıkışı: 66 yıl önce işleyen hukuk bugün işlemiyor. TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarımEski TBMM Başkanı Cindoruk'dan Can Atalay çıkışı: 66 yıl önce işleyen hukuk bugün işlemiyor. TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarımSeçim

MESAJLARINI AKTARDI

Bülbül ayrıca, Atalay, Kavala, Kozağaçlı, Altınay ve Kahraman’ın mesajlarını da iletti. Mesajlar şöyle:

Hatay Milletvekili Can Atalay: Yargıtay’ın bu kadar hukuksuz bir dosyada öncelikli bir inceleme yapması ve hukuki bir karar vereceği umudu tabii ki iyidir. Fakat TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un da bir yasama meclisi üyesinin haklarını koruması ve bu konuda yazılı olarak ilgili mercilere daha fazla gecikmeden talepte bulunması gerekir. Ben Hatay Milletvekili Can Atalay olarak bir an önce Hatay’a gitmek ve Meclis’te görevime başlamak istiyorum. Hatay’daki vatandaşlarımın iradesi cezaevinde tutulamaz.

İş insanı Osman Kavala: Hukuk devleti ve demokrasi mücadelesi devam edecek. Ülkemizin hukuk devleti olacağına ve gerçek bir demokrasi sahip olacağına dair inancımda herhangi bir eksilme yok. Umudumuzu canlı tutuyoruz.

Avukat Selçuk Kozağaçlı: Soma, Çorlu, Ermenek, Gezi gibi toplumsal davalarda savunma hakkını kullanan ve cezaevinde bulunan avukatlar olarak dayanışmaya ihtiyacımız var. Demokrasi mücadelede iniş ve çıkışlar olabilir. Ama biz kazanacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Hukuk ve hürriyet kavgamız devam edecek.

Akademisyen Hakan Altınay: Davetimi tekrarlıyorum. Bomba, mermi, taş ya da slogan attığımı gösteren ya da başka birisine ‘atın’ dediğimi gösteren bir delil, fotoğraf ya da mail gösterene herkese istediği ödülü vereceğim. Ama bunu bulamıyorsanız Türk Milleti adına yapılan yargılama sonucu verilen mahkûmiyet kararının yanlış olduğunu söylemek durumundasınız. Suçlu ya da suçsuzu ayırt eden yargı kesinlikle bir kanıt göstermelidir. Duruşmada dinlenen tanık polislerin, ‘şiddetle hiçbir ilgisi yoktur gergin ortamları yatıştırdı’ şeklindeki ifadelerine rağmen bunu mahkeme dikkate almadı. Hakkımda verilen 18 yıl cezaya karşılık bir tek delil istiyorum. Kanıt istiyorum.

Tayfun Kahraman: Biz ilk günkü gibi ayakta ve gururlu olmaya devam ediyoruz. Elbet bu günler sona erecek. Memlekete gerek anlamda adalet mutlaka hâkim olacaktır. Dayanışma içinde bulunanlara ve destek verenlere teşekkür ediyorum.

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP Osman Kavala Can Atalay
Son Güncelleme:
Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
Bursa Yıldırım'da su kesintisi! Bursa Yıldırım'da su kesintisi!
DP'li Aksoy: “Menzil, Diyanet'in önüne mi geçti?" DP'li Aksoy: “Menzil, Diyanet'in önüne mi geçti?"
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor... Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...
Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu
Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti
Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli oldu Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli