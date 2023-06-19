Türkiye'nin konuştuğu 'Yılan bebek' davasında karar!

Uşak'ın Eşme ilçesinde halk arasında 'Yılan bebek' olarak da bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla ilgili babanın açtığı davada mahkeme kararını verdi. Babanın açtığı soybağının reddi davası mahkemece reddedildi.

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Türkiye'nin konuştuğu 'Yılan bebek' davasında karar!

Uşak Eşme'de 25 Ocak 2021'de Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gözlerini açan Gökdeniz T'nin anne ve babasının boşanma kararı almasının ardından baba M.T, Eşme Asliye Hukuk Mahkemesinde çocuğun kendisinden olamayacağı iddiasıyla soybağının (nesebin) reddi davası açtı.

İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yapılan DNA karşılaştırmalarında M.T.'nin Gökdeniz T.’nin yüzde 99 biyolojik babası olduğu bilgisine ulaştı.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında baba M.T.’nin açtığı davanın reddine karar verildi.

Türkiye'nin konuştuğu 'Yılan bebek' davasında karar! - Resim : 1

"SAVAŞÇI GİBİ MÜCADELE VERDİ"

Kararla ilgili açıklama yapan Anne E.F'nin avukatı Zeynep Avcı, annenin oğlu için adeta bir savaşçı gibi mücadele verdiğini belirterek, "Bu annelerimizi her konuda sarıp sarmalamalıyız. Ahlaksızlık ve kötülük değil bu tür insanlar ve hikayeleri öne çıkarılmalı, insanlara umut ve adaletin kıymeti hatırlatılmalı" dedi.

YILAN BEBEK NEDİR?

Bazı cilt katmanlarının aşırı çoğalma ve kalınlaşmasıyla gelişen bir hastalıktır. Ciltte gerilmeye bağlı yarıklar oluşur. Bu hastalık genetik geçişli olduğu için tedavisi yoktur. Hastanın, doğduktan sonra sıvı kaybını engellemek, enfeksiyondan korumak tedavinin ilk aşamasını oluşturur. Ancak kesin tedavisi yoktur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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