Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a açtığı '5 kuruşluk' davayı kazandı!

CHP’nin 7’inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk davada mahkemeden karar çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o nedenle 5 Kuruşluk dava aç" talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık...” ifadelerini kullandı.

Dava Erdoğan’ın 23 Kasım 2022’de sarfettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." ifadeleri nedeniyle açılmıştı.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Çelik, paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

“İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 Kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 ₺ istemli karşı davada da Mahkeme aleyhe 35.000 ₺ tazminata hükmetti! Bu kısmı İstinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam...”

Erdoğan'a açtığımız 5 Kuruşluk dava sonuçlandı!



Erdoğan'ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle,



7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 26, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem