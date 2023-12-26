Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a açtığı '5 kuruşluk' davayı kazandı!

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk davada karar çıktı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, kararı sosyal medyadan duyurdu.

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Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a açtığı '5 kuruşluk' davayı kazandı!

CHP’nin 7’inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk davada mahkemeden karar çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o nedenle 5 Kuruşluk dava aç" talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık...” ifadelerini kullandı.

Dava Erdoğan’ın 23 Kasım 2022’de sarfettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." ifadeleri nedeniyle açılmıştı.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Çelik, paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

“İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 Kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 ₺ istemli karşı davada da Mahkeme aleyhe 35.000 ₺ tazminata hükmetti! Bu kısmı İstinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam...”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP AKP
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