Avukat Cihat Açıkalın, Hatay’da CHP ve TİP’in ortak adayı mı olacak? "Genel merkez görmek istemedi galiba"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay’da eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı aday gösterdi. Zan’ın adaylığı bugün bir basın toplantısıyla duyuruldu.

CHP’den aday gösterilen mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş ise Hataylılar tarafından eleştiriliyor. Son olarak 6 Şubat depreminin yıl dönümünde düzenlenen anmada Hataylılar, Savaş'a tepki gösterdi.

AVUKAT HÜSEYİN CİHAT AÇIKALIN: “ÇATI ADAYDAN KAST ETTİKLERİ BENİM ADAY OLMAM”

Hatay’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Türkiye İşçi Partisi’yle (TİP) ortak bir aday çıkarması durumunda bu ismin eski Hatay Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Cihat Açıkalın olacağı söyleniyor. Bu iddiaların doğru olduğunu söyleyen Avukat Cihat Açıkalın, Hatay’da yapılacak yerel seçimler ve kendisinin adaylığıyla ilgili Gerçek Gündem’e konuştu.

Avukat Cihat Açıkalın, CHP’den aday adayı olduğunu açıkladığında birçok siyasi parti ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkın, Açıkalın’a destek verdiklerini açıklamıştı.

Gelecek Partisi ve Demokrat Parti gibi sağcı partilerin de ilk günden beri kendisine destek verdiklerini söyleyen Açıkalın, “TİP de bunu açıkça ifade etti. Çatı aday Cihat Açıkalın olursa yanında duracağız dediler. Bugün Sayın Gökhan Zan’ın adaylık açıklamasında da var. Çatı aday belirlenmesi halinde aday çıkarmayacaklarını ya da çıkan adayın geri çekileceğini ifade ettiler. Çatı adaydan kast ettikleri de benim aday olmam” dedi.

GÖKHAN ZAN VE TİP’TEN ÇATI ADAY AÇIKLAMASI



Gökhan Zan bugün yapılan basın açıklamasında, CHP ve TİP’in ortak aday çıkarmasıyla ilgili, “İkinci çağrım ise Lütfü Savaş’a. Adaylıktan çekilin. Gelin, Hatay İttifakı’nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Buradan tüm Hatay halkına, hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Açıklıkla söylüyorum, bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

“BUNU GENEL MERKEZ GÖRMEK İSTEMEDİ GALİBA”

Açıkalın, baroların kendisine desteğiyle ilgili, “Siyasi partiler gibi barolar da ilk günden beri bizim yanımızdalar ama bunu Genel Merkez görmek istemedi galiba” diye konuştu.

“ADAY OLARAK BARO BAŞKANI’NIN DÜŞÜNÜLMEMESİ AKLA ZARAR BİR DURUM”

Bugün CHP, sanatçı Haluk Levent’e Hatay adaylığı için teklif götürdü ancak Levent bu teklifi, “CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var” diyerek reddetti.

Avukat Açıkalın, CHP’nin Haluk Levent’e teklif götürmesiyle ilgili ise, “Şaşkınım çünkü burada hukuka en çok ihtiyaç duyulan süreçte Hatay hukukunu temsil eden, baronun temsiliyetinde olan Baro Başkanı’nın düşünülmemesi akla zarar bir durum. Ben de bunun şaşkınlığı içindeyim” yorumunu yaptı.

“HER ZAMAN HATAY’LA İLGİLİ HUKUKİ MESELELERDE HATAY HALKININ YANINDA OLACAĞIM”

Bir hukukçu olarak Hatay’la ilgili her hukuki meselede Hatay halkının, Hatay insanının yanında olacağını ifade eden Açıkalın, “Eğer bu tabloyla ilerlenirse Gökhan Zan’ın şansı var. Halkın vicdanının ortak adayı olarak teveccüh görebilir. Ben de bir hukukçu olarak her zaman Hatay’la ilgili hukuki meselelerin yanında olacağım, takipçisi olacağım. Bir avukat olarak her zaman toplumsal davalarda, Hatay’ı ilgilendiren davalarda gönüllü avukatlık yapıyordum. Aynı şekilde mücadelem devam edecek” diye konuştu.

