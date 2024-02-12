CHP Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent reddetti

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere bir buçuk aydan az bir süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda CHP, Hatay'da yaptırdıkları anketleri öne sürerek bir kez daha Lütfü Savaş'ı büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterdi. Ancak söz konusu hamle, Savaş'ın depremlerde meydana gelen yıkımın sorumlularından biri olarak görülmesi nedeniyle tepki çekti. Öyle ki Savaş, felaketin yıl dönümünde halkın protestosuyla karşılaştı.

CHP lideri Özgür Özel'in yaşananlarla ilgili olarak kullandığı "Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır, verdiği mesajı alma sanatıdır. Bu anketler yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler, bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir" ifadesi, söz konusu karardan dönülebileceği mesajı verse de, son söz Parti Meclisi (PM) toplantısında söylenecek.

Tam da bu sırada dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında ana muhalefet partisi yönetiminin Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdüğünü ileri sürdü.

CHP yönetimi Hatay Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdü. — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 12, 2024

Levent, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette ilk dakikadan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürütmesiyle kamuoyunun hafızasına kazınmıştı.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu haberin kamuoyu ile paylaşılması sonrası Haluk Levent'ten açıklama geldi. "Canlarım! AHBAP Başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem" diyen sanatçı, şöyle devam etti:

"Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında:



Canlarım!

Ahbap başkanıyım.

Ve siyasi bir kimliğe giremem.

Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi.

Onur duyuyorum.

Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.

Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var🙏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 12, 2024

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın belediye çalışanları ile konuşmak için yarın saat 15.30'da Hatay Expo'ya çağırdığı öğrenildi.