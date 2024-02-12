Erdoğan: '31 Mart seçimleri öncesi her türlü provokatif oyun devreye sokuldu'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yeni yılın 2. kabine toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdik. Pek çok kritik konuyu ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar kabine gündemimizin en önemli konularından biriydi. Son kabinemizden bu yana yaptıklarımızı hatırlatmak istiyorum. Türkiye şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır. Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve savaşlar kesintisiz sürüyor. Küresel ekonomideki belirsizlik derinleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Turizm gelirimiz, 2023'te bir önceki seneye yüzde 17 arttı. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyonu buldu. Turizmdeki bu başarıyı muhalefetin ve bazı faşist çetelerin turizmi baltalamaya yönelik propagandalarına rağmen elde ettik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliri. İstihdam da olumlu hava devam ediyor. Ekonomi programımızın müspet yansımalarını net bir şekilde göreceğiz.

Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek, insanlı hava misyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı, görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkesine döndü, biz de kendisini kabul ettik. İlk uzay misyonumuzun gençlerimizde bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin her alanda yaptığı şeyleri değersizleştirmeyi marifet zannedenler, ne yazık ki burada da rahat durmadı. Bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği yılları bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Yalova Sefine tersanesinde katıldığımız tek bir törenle TCG Derya'yı, TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen silahlarımızı, Marlin Sida'yı kısacası çok sayıda savunma sanayi ürününü Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. Envantere aldığımız gemilerimizin ve silahlarımızın donanmamıza hayırlı olmasını diliyorum.

"F-16 KARARINDAN MEMNUNUZ"

F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kalkmasının ardından Türk Savunma Sanayimiz daha da büyüyecektir. Reisi'yi 24 Ocak'ta misafir ettik. İmzaladığımız 10 farklı anlaşma ikili ilişkilerimizi geliştirmenin güzel bir ifadesidir. Milli Güvenlik Kurulumuzun, Ocak ayı toplantısında sınır ötesi operasyonlarımızı kapsamlı değerlendirmeye tabi tuttuk. Şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. Türkiye, terörü kaynağından yok etme stratejisiyle terörü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetimizi Irak makamlarına iletti.

"'ULAŞTIRAN İSTANBUL' PAROLASIYLA ŞEHRİMİZİN TRAFİK ÇİLESİNİ"

Siyaset kulvarında partimizin ve Cumhur İttifakımızın adaylarının tanıtımını yaptık. 31 Mart seçim beyannamesini kamuoyumuzun takdirine sunduk. İzmir'de şehir hastanemizi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Gayrettepe-Kağıthane hattını 29 Ocak'ta hizmete aldık. İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağladık. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem uzunluğu 338,5 kilometreye çıkmıştır. Şu an toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. 'Ulaştıran İstanbul' parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerindeki uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız.

Seçimler yaklaşırken, milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. 31 Mart seçimleri öncesi her türlü provokatif oyun devreye sokuldu. Güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."