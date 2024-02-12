'Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı sona erecek' iddialarına TKP Genel Sekreteri'nden yanıt

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kadıköy’de Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu aday göstermiş, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi olan Maçoğlu, SMF-TKP ittifakı kapsamında iki seçimdir TKP’den aday gösterilerek önce Ovacık’ta sonra Tunceli’de belediye başkanı seçilmişti.

İTTİFAK BOZULACAK MU?

Maçoğlu’nun Kadıköy’deki adaylığının ardından SMF’nin Gazete Patika isimli yayınında TKP’ye yönelik ağır ithamlar içeren bir yazı, TKP ile SMF arasında kriz yarattı. İttifakın bozulacağı iddiası ortaya atıldı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’a söz konusu iddiaya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

Kemal Okuyan, Maçoğlu’nun halen adayları olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Biz uzattığımız el tutulduğunda kolay kolay bırakmayız. Etkili bir çalışma yürütüyoruz. Sayın Maçoğlu ya da bizim yıllardır görüştüğümüz birkaç kişi ‘ya evet biz o yazıya katılıyoruz’ derse, kendilerine başarılar der, bir dakika bile düşünmeyiz. Dediğim gibi Dersim’deki gibi Kadıköy’deki seçimlere de DEM’den ya da başka bir partiden girebilirler. Ancak diğer yandan Maçoğlu, halkçı karakteriyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla ve TKP’nin siyasal etkisiyle Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin önemli bir değer haline gelmişti, daha yapacakları vardır. Ona dönük açık ya da dolaylı çelme girişimlerine karşı elimizden geleni yapıyoruz."

MAÇOĞLU’NUN GAZETESİNDEN TKP ELEŞTİRİSİ

SMF’nin Gazete Patika isimli yayınında çıkan yazıda, TKP, "burjuva milliyetçi" ve "gerici" olmakla itham edilmişti. TKP’nin PKK’nın terör saldırılarına yönelik açıklamalarının eleştirildiği yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"TKP’nin ilgili tavır ve açıklamalarına ideolojik mücadele ve eleştiri kapsamında tutum almak somut bir meseledir, burjuva-gerici yanlarını teşhir etmek gereklidir ve görevdir de. Lakin alınacak tutumun neye ve nasıl olması gerektiği sorunu tamamen ayrı bir konudur. Eleştiri ve ideolojik mücadele zemininde ikna ve kazanma esasına dayalı tutum doğru iken, ilişkileri tümden kesip mutlak biçimde tecrit etmek ve düşmana itmek yanlıştır.

Daha açığı, TKP‘nin burjuva ve gerici yanlarını ideolojik mücadele temelinde teşhir etmek doğruyken, onun bütünlüklü olarak dışlanıp hepten tecrit edilmesi yanlıştır. TKP, burjuva milliyetçi, gerici, sosyal şoven ve devletçi dokuya sahip olmasına karşın, karşı-devrimci değildir."