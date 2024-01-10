Aralarında büyükşehir adayları da var: AKP'nin illerde yarışacak isimleri belli oldu
Gazeteci Bülent Aydemir, AKP'nin resmi olarak açıklamadığı kentlerdeki adaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Siyasi partilerin, 2024 Yerel Seçimleri'ne yönelik hazırlıkları seçimlere kısa bir süre kala hız kazandı.
Geçtiğimiz pazar günü AKP'nin kentlerdeki adaylarının bir kısmı açıklanırken; kalan kentlerin adayları da merak konusu olmuştu.
İŞTE İLLERDE YARIŞACAK İSİMLER
Gazeteci Bülent Aydemir, AKP'nin henüz resmi olarak açıklanmayan adaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.
Aydemir'in paylaştığı isimler ve kentleri şöyle:
Muş Belediye Başkan Adayı: Feyat Asya
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kocaispir
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Canpolat
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Sami Er
Çorum Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Aşgın
Ağrı Belediye Başkan Adayı: Abbas Aydın
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Abdülahed Arvas
Gümüşhane Belediye Başkan Adayı: Yusuf Özgün