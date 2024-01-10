Aralarında büyükşehir adayları da var: AKP'nin illerde yarışacak isimleri belli oldu

Gazeteci Bülent Aydemir, AKP'nin resmi olarak açıklamadığı kentlerdeki adaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Aralarında büyükşehir adayları da var: AKP'nin illerde yarışacak isimleri belli oldu

Siyasi partilerin, 2024 Yerel Seçimleri'ne yönelik hazırlıkları seçimlere kısa bir süre kala hız kazandı.

Geçtiğimiz pazar günü AKP'nin kentlerdeki adaylarının bir kısmı açıklanırken; kalan kentlerin adayları da merak konusu olmuştu.

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İŞTE İLLERDE YARIŞACAK İSİMLER

Gazeteci Bülent Aydemir, AKP'nin henüz resmi olarak açıklanmayan adaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Aydemir'in paylaştığı isimler ve kentleri şöyle:

Muş Belediye Başkan Adayı: Feyat Asya

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kocaispir

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Canpolat

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Sami Er

Çorum Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Aşgın

Ağrı Belediye Başkan Adayı: Abbas Aydın

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Abdülahed Arvas

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı: Yusuf Özgün

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