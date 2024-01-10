TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı: Can Atalay'ın vekilliği düşecek mi?

Numan Kurtulmuş, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi tartışmaları hakkında, "Henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti.

Kurtulmuş, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Numan Kurtulmuş, Gezi davası tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hakkında sorulan soruya cevap verdi.

Kurtulmuş şunu söyledi:

"Meclis'in gündemi içerisinde bu konu gündeme geldiği zaman... Şu anda bir şey söylemek istemem. Ben başından itibaren şuna dikkatle riayet ettim, iki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da göreceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Numan Kurtulmuş TBMM Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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