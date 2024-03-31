Ankara'da zafer CHP'nin I Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni müfteri olarak Turgut Altınok'tur

Tüm Türkiye bugün sandık başına gitti.

Doğu illerinde saat 7:00'da başlayan ve 16:00'da biten oy verme işlemi, Batı illerinde saat 8:00'da başladı ve 17:00'da bitti.

Sonucu merakla beklenen şehirlerden biri de başkent Ankara'daki yarıştı.

2019 seçimlerinde yüzde 50,93 oy alan CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, İYİ Parti'nin adayı eski CHP'li Cengiz Topel Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç ve DEM Parti'nin eş başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan ile yarıştı. Kışanak, tutsak bir şekilde yarıştı.

MAL VARLIĞI İLE GÜNDEM GELMİŞTİ

Geçmişte AKP, MHP, BBP ve Fazilet Partisi'nde gezmiş olan, Keçiören Belediye Başkanı ve Ankara adayı Altınok, "Mülk Allah'ındır" diyerek mal varlığını açıklamıştı.

Antalya’da 600 dairesi olduğu söylenen Altınok, iddiaları yalanlamıştı.

YAVAŞ: BÜYÜKŞEHİR TAMAM

Seçim yarışına önde başlayan Yavaş, ilerleyen saatlerde önde olduğunu duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Mansur Yavaş, "Büyükşehir tamam" diyerek şunları söyledi:

"Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum."

Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. 😊



Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. ✅



Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum. 🇹🇷#AnkaraKazandı — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2024

YAVAŞ'TAN ZAFER KONUŞMASI

Seçimi zaferle sonuçlandıran Yavaş balkon konuşması yaptı. Yavaş konuşmasında 2019'daki sözlerini hatırattı, "6 milyon için çalışacağız" dedi.

Yavaş'ın konuşması şöyle:

"Tüm kadınlara, STK'lara, kanaat önderlerine, Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum. kendilerine atılan ifiralara rağmen bana güç veren birick aileme ve çocuklarıma da teşekkür ediyorum. Bize atılan iftiralara karşı attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese teşekkür ediyorum. 2019'daki cümlelerimi yeniden tekrarlıyorum. Biz bu seçimi zafer olarak görmüyoruz. Karşımızda düşman yok. Artık seçim bitti. Rozetimi çıkaracağız. 6 milyon Ankaralıya hizmet edeceğiz. Bu seçimin kaybedeni rakip için çalışan vatandaşlarımız değil. bizler onların çabalarına da sonuna kadar saygı duyuyoruz. Bu seçimin kaybedeni müfteri olarak Turgut Altınok'tur. "

Yavaş, Ayaş, Beypazarı, Haymana, Polatlı, Şerefli belediyelerini kazandığını, Etimesgut ve Keçiören'de önde olduklarını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem