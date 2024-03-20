MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi kamuoyunda gözler, üzerlerine yüklenen 'spoiler' mahiyeti nedeniyle kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarına çevrilmiş durumda. Özellikle şu an CHP'li başkanlar tarafından yönetilen Ankara, İzmir ve Hatay, muhalefet kanadında yaşanan tartışmalar nedeniyle İstanbul'un ardından sandık sonuçları en merak edilen illerin başında yer alıyorlar.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat ile yarışın İstanbul ayağıyla ilgili gerçekleştirdiğimiz görüşmenin detaylarını dün aktarmıştık. Bugün ise odak noktamız, habere konu diğer üç illerdeki son durum.

Ankara, görevde bulunduğu sürenin yarısı AKP çatısı altında olmak üzere 20 yılı aşkın süre Melih Gökçek'in yönetimindeydi; 2017'de 'metal yorgunluğu' gerekçesiyle el çektirilmesinin ardından düzenlenen ilk seçimde parti değiştirerek CHP'ye geçti.

Mansur Yavaş, AKP'li rakibi Mehmet Özhaseki'nin "Faturalarınızı teröristler dağıtacak" gibi söylemlerine rağmen oyların yüzde 50.93'ünü alarak sandıktan birinci çıktı. Yavaş'ın popülaritesini artıran ise, geçtiğimiz beş yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlatsa dahi siyasi polemiklere dahil olmayıp tabiri caizse 'işine bakması' oldu.

'MANSUR YAVAŞ İÇİN ŞU SAAT İTİBARİYLE BİTMİŞ BİR SEÇİM'

Kulat, ellerindeki verilerden yola çıkarak Yavaş'ın bu seçimi rahat alacağı görüşünü dile getirdi.

Son yayınladıkları ankette AKP'li rakibi Turgut Altınok ile arasında yaklaşık 6 puan fark olduğunu hatırlatan Kulat, şöyle devam etti:

"Hatta kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında fark 8'lere çıkıyor. Bu fark artabilir, azalmasını gerektiren bir şey görünmüyor. Bu seçim Mansur Yavaş tarafından, -en azından yılların deneyimi üzerinden söylüyorum- şu saat itibariyle bitmiş bir seçimdir. Ama fark biraz daha mı açılır, böyle mi kalır, yoksa çok küçük bir daralma mı olur, onu göreceğiz ama çok sıra dışı bir gelişme olmadıkça bu seçim kazanılır."

'İLÇELERDE YAVAŞ REFERANSINDAN DOLAYI GENEL BİR OY ARTIŞI VAR'

Akabinde MAK Danışmanlık Başkanı'na başkentin ilçelerini sorduk. Kulat, bu noktada 'Yavaş referansına' dikkati çekti:

"Şöyle bir durum söz konusu, bütün ilçelerde yapmış olduğumuz çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti kimliğinden öte Mansur Yavaş referansından dolayı genel bir oy artışı görüyoruz. Tek istisna belki Çankaya olabilir. Oy oranı zaten çok yüksek olduğu için Çankaya'da ya aynı kalır ya çok küçük bir düşüş olabilir. Onun dışında Mansur Yavaş'ın referans olduğu her yerde oy artışı görüyoruz.

Mesela Gölbaşı… Kazanır kazanmaz bilemiyorum ama son araştırmaya bakmak lazım. Aynı şekilde Keçiören'de, Mamak'ta bir oy artışı olabileceğini söyleyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının."

'GÖKHAN ZAN VARKEN DE LÜTFÜ SAVAŞ ÖNDEYDİ'

Hatay'da ise durum, 6 Şubat 2023'te kentte büyük yıkıma yol açan deprem felaketi sonrası tartışmalı bir hale geldi. Ortaya çıkan tablonun sorumlularından biri olarak görülen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, git-gelli bir sürecin ardından tepkilere rağmen ana muhalefet tarafından yeniden aday gösterildi.

AKP ve MHP Mehmet Öntürk ismi üzerinde anlaşırken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) de Savaş'a tepkili seçmenin çaresiz kalmaması adına o dönem kentin sesini duyurma çabasıyla öne çıkan eski futbolcu Gökhan Zan'ı yarışa sürdü. Ancak parti, Zan'ın isminin kimi siyasi pazarlık iddialarına karışması nedeniyle adayından desteğini çektiğini açıkladı.

Kulat, bu yeni durumun Savaş için büyük bir avantaj oluşturacağı yorumunu yaptı:

"İlk yaptığımız ankette, 'Lütfü Savaş seçimi kaybeder' diye bakıldığı yerde, daha Gökhan Zan varken bile seçimi kazanıyor görünüyordu. Kanaatimce Lütfü Savaş için büyük bir avantaj oluşmuştur.

TİP’in orada seçim kazanması çok kolay değildi, onu söylemek lazım. Şüphesiz oyunu artıracaktı bu olay olmasaydı, ciddi bir oy olabilirdi. Ama yarış CHP ve AK Parti arasında geçerdi. Gökhan Bey’in alabileceği oy yüzde 20 bandının üzerine çıkmış olsaydı aradan AK Parti çıkabilirdi, Lütfü Savaş kaybedebilirdi.

Şunu da söylemek isterim, o bölge bir deprem bölgesi. Süreç içerisinde çok fazla değişken var. İlçe adaylarıyla beraber değerlendirmeden bunu söylüyoruz. Mardin'deydim. Mesela orada DEM Parti'nin büyük fark atarak kazanması gerekir normal şartlarda. Ama mesela şu an AK Parti adayı - eski Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin neredeyse yakalamış durumda. Çok yakın. Yani bu seçimin kendine ait bir ruhu var diyebiliriz."

KIRGIN SEÇMEN İZMİR’DE CHP OYLARINI NASIL ETKİLER?

İzmir'de ise uzunca bir süre mevcut büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer’in yeniden aday gösterilmemesi tartışıldı.

Kimi siyaset bilimciler, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan Cemil Tugay'ın Soyer'in yerine aday gösterilmesinin parti tabanında rahatsızlık yarattığını savunuyordu. İzmir'de tepkili olan CHP seçmeninin oranının çok yüksek olduğu, bu kişilerin Soyer'e haksızlık yapıldığını düşündüğü ifade ediliyordu.

Mehmet Ali Kulat, İzmir’de ana muhalefetin 'parti aidiyeti' konusunda bariz bir üstünlüğü bulunduğunu, 'kırgın ve kızgın' seçmenin oylarda birkaç puan düşüşe yol açmasını beklediğini, ancak CHP adayının seçimi yine de rahat kazanacağını söyledi:

"Biz geçmiş yıllarda İzmir çalışmaları yaptığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy veren seçmene 'Niçin oy veriyorsunuz?' diye sorduğumuzda 'Cumhuriyetin kazanımlarını kaybetmemek gerekçesiyle' yanıtını veren bir seçmen kitlesi var ve çok yüksek oranda. Halen devam eden bir gerekçe olduğu için CHP adayının seçimi rahat kazanacağını düşünüyorum.

Ancak bu 'rahat kazanma' Tunç Soyer dönemindeki gibi mi olur oran olarak? Biraz daha aşağı düşmesini bekliyorum doğrusu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kırgın ve kızgın seçmeni var, o birkaç puan aşağı çekebilir. Bir de AK Parti adayı Hamza Dağ'ın performansının daha iyi olduğu genel anlamda görülüyor ve söyleniyor. Hamza Dağ'ın oyunda bir artış olması muhtemel. Ama o artışın da çok sıra dışı bir artış olmasını beklemiyorum."