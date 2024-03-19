Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

CHP'nin Ankara Etimesgut adayı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu da malvarlığını açıkladı: 5 gayrimenkul, 2 otomobil.

Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un ardından; CHP'nin Ankara Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu da malvarlığını açıkladı.

Beşikçioğlu'nun sosyal medya hesabından "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" notuyla paylaştığı mal varlığı beyanı şöyle:

•Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

•İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

•İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

•2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

•2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU"

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