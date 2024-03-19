Murat Ağırel iddia etti: Turgut Altınok'un mal varlığında eksik daireler var

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığı için "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" demişti. Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesindeki mülklerin eksik olduğu iddia edildi.

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok günlerdir tartışma konusu olan mal varlığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Altınok'un mal varlıkları arasında 22 Arsa, 23 Tarla, 9 Ev, 2 Kargir Ev, 2 Kargir Bina, 1 Bostan'dan yer aldı. Halk TV'de Sözüm Var programında konuşan gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un Antalya'daki 600 dairesinin daha olduğunu söyledi.

Ağırel şu açıklamaları yaptı:

" Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi. Bunlar bildirilmemiş. Fotoğraflar ve parselleri gönderildi oradaki insanlar bunu iddia ettiler. Altınok tarafına ulaşmaya çalıştığımda onlar bana dönmediler."

Etiketler
Turgut Altınok Cumhur İttifakı AKP
Mansur Yavaş, Ankara'da son anket sonuçlarını açıkladı Mansur Yavaş, Ankara'da son anket sonuçlarını açıkladı
Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü
TİP'in Adalar adayı Gizem Gülen: Meclis seçim bizim ve CHP arasında geçecek TİP'in Adalar adayı Gizem Gülen: Meclis seçim bizim ve CHP arasında geçecek
İbn-i Sina'nın önerdiği şifalı bitki! Kendiliğinden yetişiyor ve akciğerleri temizliyor İbn-i Sina'nın önerdiği şifalı bitki! Kendiliğinden yetişiyor ve akciğerleri temizliyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu
Mehmet Şimşek işaret etti; BDDK, dolar ve altın için harekete geçti! BDDK, dolar ve altın için harekete geçti!
Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? Dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi?
Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç