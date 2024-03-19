Murat Ağırel iddia etti: Turgut Altınok'un mal varlığında eksik daireler var

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok günlerdir tartışma konusu olan mal varlığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Altınok'un mal varlıkları arasında 22 Arsa, 23 Tarla, 9 Ev, 2 Kargir Ev, 2 Kargir Bina, 1 Bostan'dan yer aldı. Halk TV'de Sözüm Var programında konuşan gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un Antalya'daki 600 dairesinin daha olduğunu söyledi.

Ağırel şu açıklamaları yaptı:

" Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi. Bunlar bildirilmemiş. Fotoğraflar ve parselleri gönderildi oradaki insanlar bunu iddia ettiler. Altınok tarafına ulaşmaya çalıştığımda onlar bana dönmediler."