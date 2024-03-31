MHP'liler İstanbul'da okul bastı
Oy kullanma işlemleri sürerken Üsküdar Salacak'ta bir ilkokul MHP'lilerce basıldı, grup üyeleri baskına tepki gösteren TKP'li müşahitleri tehdit etti.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Salacak'ta bulunan 3. Selim İlkokulu, oy verme işlemleri devam ederken MHP'li bir grup tarafından basıldı.
soL'da yer alan habere göre, okulda 1154 nolu sandıkta yaşlılık nedeniyle elleri titreyen 100 yaşında bir kadının başka bir kişinin yardımıyla oy kullanmasına kalabalık bir AKP'li grup itiraz edildi.
MHP'LİLER OKUL BASTI
Avukatların devreye girmesinin ardından Ülkü Ocakları'ndan kalabalık bir grup okula baskın yaptı.
Okul bahçesinde toplanan grup bozkurt işaretleri yaparak toplu fotoğraf çektirdi. Okul bahçesini basan grubu görüntüleyen ve baskına karşı tepki gösteren TKP üyeleri grup mensupları tarafından tehdit edildi.
TKP avukatları olay hakkında şikayetçi olmak üzere Üsküdar Güvenlik Büro amirliğine ulaştı.
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