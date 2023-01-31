'Anayasa bunu söylüyor' dedi: Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Demirtaş'tan açıklama

Türkiye seçimlere aylar kala, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağını tartışıyor.

"ANAYASA BUNU SÖYLÜYOR"

Altılı Masa Erdoğan'ın Meclis'i feshetmeden aday olamayacağını söylerken; farklı bir çıkış HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Yüksek Seçim Kurulu muhalefetin 5 milyon oyunu iptal etse veya Erdoğan kazanana kadar seçimlerin tekrarına karar verse "Ama bunlar zaten AKP'li" deyip normal mi karşılayacağız? ERDOĞAN MECLİSİ FESHEDERSE ADAY OLAMAZ. Anayasa bunu söylüyor'' dedi.

"YAPTIRIM YOKSA HUKUK DA YOKTUR"

Demirtaş paylaşımının devamında ''Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar. Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler'' ifadelerini kullandı.

"HEPSİ AYNI"

Demirtaş paylaşımlarını ''Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir. Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP'ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB'ye kumpas... Hepsi aynı'' diyerek sonlandırdı.