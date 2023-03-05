Altılı masayı deviren toplantı: Meral Akşener mutabakat metnini imzalama nedenini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada; Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kendisine dayatıldığını iddia ederken 2 Mart'ta hazırlanan adaylık metni hakkında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın masayı sakinleştirdiğini açıkladı.

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Altılı masayı deviren toplantı: Meral Akşener mutabakat metnini imzalama nedenini açıkladı

GERÇEK GÜNDEM /

Beş partinin ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği, ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert sözlerle uzlaşmayı reddettiği altılı masa toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Mutabakat metnini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın araya girmesiyle imzaladığını söyleyen Akşener, "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince, 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim" diye konuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı şöyle oldu:

Az önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le konuştum. Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı:

"O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince, 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim. 'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi, bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim.

'Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz' deyince 'ben masadan kalkayım o halde' dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı' dedi.

 
 
 
 
 
 
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altılı masa Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Ali Babacan
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