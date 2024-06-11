Ali Yerlikaya sunum yaparken Süleyman Soylu salonu terk etmiş!

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kızılcahamam kampında sunum yaparken salondan çıktığını yazdı.

Ali Yerlikaya sunum yaparken Süleyman Soylu salonu terk etmiş!

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili edindiği kulis bilgilerini aktardı.

"Erdoğan'ın talimatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşen Yerlikaya kendisiyle ilgili tereddütleri gidermiş ve çizilen sınırları kabul etmiş görünüyor. Yerlikaya’nın Bahçeli’yle yaptığı görüşmeyi merak edenlere, 'Görüşmenin çok iyi geçtiğini' anlattığı, operasyonları kastederek 'Meydanı birkaç Ankara çakalına bırakacak değiliz' dediği aktarılıyor." diye yazan Babacan, köşesini şöyle sürdürdü:

"SOYLU'NUN TADI KAÇIK"

"Yerlikaya, Kızılcahamam kampında sunum yapmaya başladığında Süleyman Soylu’nun salondan çıktığı ve sunum bittikten sonra tekrar girdiğini aktaralım. Ayrıca Soylu’nun 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Yassıada’da yapılan programa davet edilmemesine içerlediği anlatılıyor. Soylu, hem Demokrat Parti’nin eski genel başkanı, hem de eski İçişleri Bakanı olarak davet edilmemesini eleştirmiş. Bu programın Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapıldığını da aktaralım."

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