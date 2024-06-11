Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor: "Sizce neden..."

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener'in gerçekleştirdiği görüşmeden kulis bilgilerini aktardı.

"AKP kulislerinde, Erdoğan-Akşener buluşması konusunda yazılıp çizilen onca iddianın aksine herhangi bir teklifin olmadığı, Akşener’in herhangi bir talepte bulunmadığı net şekilde anlatılıyor. Randevunun zaten diyalogları olan iki liderin özel kalemlerinin organizasyonuyla yapıldığı dile getiriliyor." diye yazan Babacan, "Bu görüşmeden pek gün yüzüne çıkmayan tek anekdot ise Erdoğan’ın Akşener’e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' sorusu olabilir. Nezaket sözcüklerini geçersek Akşener’in ekonomik krizden başlayıp, emekli ve dar gelirlerinin sorunlarına ilişkin kısa bir perspektif çizdiğini söyleyebiliriz." yorumunu yaptı.

Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

Ancak bu görüşmenin içeriğinden çok, bundan sonrası için ne anlam taşıdığı daha önemli olabilir. Yeni bir Sinan Oğan vakası demek abartılı olabilir ama Erdoğan’ın bundan sonraki süreçte Akşener ve kendisine yakın duranlara, ihtiyaç oldukça başvuracağı anlaşılıyor. Görüşmenin anlamlandırılması için bundan sonraki gelişmelere bakmak gerektiğini söyleyenler çoğunlukta.

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