DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Ankara'da bir kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, bugün öğle saatlerinde 'silahlı saldırı' düzenlediği gerekçesiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti. Sakık oğlu, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 04.15'te Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.

Öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BİR DİĞER OĞLU DA İNTİHAR ETMİŞTİ

Sırrı Sakık'ın bir diğer oğlu Sidar Sakık da 2012 yılında kaldığı evin balkonundan atlayarak hayatına son vermişti.

Kaynak: AA

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Sırrı Sakık DEM Parti
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