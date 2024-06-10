Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Davutoğlu, Ateş'in ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, davanın her aşamasını en ince detayına kadar takip edeceklerini ve katillerin hak ettikleri cezayı alana dek geri adım atmayacaklarını belirtti. Davutoğlu, "Şehit Sinan Ateş'in ve çok değerli ailesinin hukuku bizlere emanettir" dedi.

Davutoğlu, Ateş’in ziyaretine ilişkin fotoğrafları X hesabından yayınladı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Şehit Sinan Ateş'in çok kıymetli eşi Sayın Ayşe Ateş, bugün parti genel merkezimizde bizlere ziyarette bulundu. Daha önce söylediğimiz gibi, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız ve katiller hak ettikleri cezayı alana dek hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. 1 Temmuz’da başlayacak olan davaya hukuk heyetimiz ile birlikte katılım sağlayarak, davayı her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz. Şehit Sinan Ateş’in ve çok değerli ailesinin hukuku bizlere emanettir.”

Ayşe Ateş, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşmüştü.