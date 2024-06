MHP'nin milletvekili adayı FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen nisanın son günlerinde yaptığı basın açıklamasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde FETÖ’nün “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14’ü daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2’si “mahrem imam” olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Operasyonun açıklanmasıyla beraber şüpheliler yakalanarak Ankara Emniyeti’nde sorgulandı.

Sonrasında mahkemeye çıkartılan şüphelilerden bazıları itirafçı oldu. Bir bölümü de haklarındaki iddialar, belge ve bilgilerle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; şüpheliler arasında yer alıp tutuklanan simlerden biri ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken emekli olan Mustafa Çintaş'tı.



Devlet Bahçeli - Mustafa Çintaş

FARKLI FETÖ SORUŞTURMALARINDA DA İSMİ GEÇMİŞ

Çintaş'ın adı, daha önce ülke genelinde yapılan FETÖ soruşturmalarında haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin verdikleri ifadelerde de geçmişti.

Kırıkkale’de yürütülen bir soruşturmada ifade veren Miktat B., şunları söylemişti:

“(…) 1992 yılında Şanlıurfa iline tayin oldum. Bu ile gittiğimde bana Hakkı C. isimli astsubayın ismini vermişlerdi. Bana bu şahısla kurmamı ve sohbetlere devam etmem gerektiğini söylemişlerdi. O dönem bana bunu kimin söylediğini hatırlamıyorum. Urfa’ya gittiğimde Hakkı C. isimli astsubayı buldum. Beni kendi sohbet gruplarına dahil etti. Urfa ilinde sohbet grubumuzda Hakkı C., Mehmet D. Müşerref A. Hakan K., Mustafa Çintaş, Kemal İ., Ramazan G., Hacı Ahmet B., Şenol K., Kemal Ü. isimli astsubaylar vardı. Sohbet imamlığını dışardan gelen sivil insanlar yapardı.

1997 yılına kadar bu ilde görev yaptım. Toplantılarımız, sohbetlerimiz; namaz kılmak, Fetullah Gülen videoları izlemekIe ve Fetullah Gülen’e ait kitapları okumakla geçti. (…)”

"ÇİNTAŞ'IN GETİRDİĞİ GÜLEN KASETLERİNİ İZLERDİK"

Bir başka ifadenin sahibi ve aynı zamanda Ankara’da hakkında soruşturma yürütülen Mehmet T.’nin ifadesi ise şöyle:

“(…) Benim ilk temasım Tekirdağ Çorlu 61. Mekanize Piyade Tugayı’nda görevli olduğum zamanlarda aynı bölükte astsubay olan Mustafa Çintaş isimli şahısla iş yerinde muhabbet ederken, kendisi bana ‘Ramazan ayı içerisinde bir akşam camiye gidelim’ dedi. Ben de kendisi benim iş yerimde üstüm olduğu ve Ramazan ayı olduğu için hayır diyemedim. Bu ve bunun gibi günlerde arada akşamları buluşup camiye gittik. Arada da iş yerimizin misafirhanesine Mustafa Çintaş’ın getirdiği Fetullah Gülen kasetlerini, videoları burada izlerdik. 1993-1995 yılları arasında Mustafa Çintaş’la bu şekilde görüşmelerimiz oldu. (…)”

Çintaş’la ilgili yürütülen soruşturmada, benzerlerinde olduğu gibi MASAK’tan alınan özel rapor dosyaya girdi.

FETÖ şüphelisi emekli astsubayın, FETÖ’ye ait Bank Asya’da 7 ayrı hesabın bulunduğu, yapılan incelemesinde tüm işlemlerin rutin bankacılık işlemleri kapsamında olan işlemlerden olduğu kanaatine varıldığı raporlandı.

2015 VE 2023 SEÇİMLERİNDE MHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞ

TSK’dan emekli olan ve FETÖ soruşturmasında tutuklanan Çintaş ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

FETÖ ile olan geçmişi savcılık tarafından toplanan delillerle ortaya koyulan Çintaş'ın, 2023 yılındaki genel seçimlerde Cumhur İttifakı ortağı MHP'den milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

Çintaş, 2023 Genel Seçimleri’nde MHP’nin İzmir 2. Bölge’den 13. sıra milletvekili adayı oldu.

Çintaş, 2015’teki genel seçimlerde de yine aynı seçim bölgesinden MHP’den milletvekili seçilebilmek için yarıştı.