Filenin Sultanları ile ABD Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Kolej Park Spor Salonu'nda 3 Haziran'da karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, ABD'yi tie-break setinde 3-2 mağlup ederken, maç sonunda canlı yayında ekranlara gelen görüntü, güne damgasını vurdu.

Seyirciler arasında, galibiyet sevincini zıplayarak gösteren bir Türk kadın seyircinin göğüsünün açılması, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

TRT'deki 'meme' kazasının merkezindeki Nazlıcan İrem Köroğlu, neler yaşadığını anlattı — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 10, 2024

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYDUM"

Gündemdeki isim Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabından maç günü yaşadıklarını anlattı.

Kameraların kendisini çektiğinin farkında olmadığı ve annesinin mesajlarını da internet çekmediği için görmediğini belirten Köroğlu, "Böyle bir dramaya gerek yoktu.

Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için.

Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin, ABD karşısında elde ettiği galibiyetin ardından sevinirken göğüsü açılan ve canlı yayında TRT Spor ekranlarında yayınlanan görüntülerin ardından TRT açıklama yayımlamış ve sorumluluğun ABD'li yayıncı kuruluşta olduğunu belirtmişti.

Ortaya çıkan görüntüler için "istenmeyen görüntü" olduğunu savunan TRT yönetimi, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Ayrıca, Türk taraftarın kameralara yansıyan görüntüleri nedeniyle yayımlanan haberlere, TRT'nin başvurusu üzerine Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti.