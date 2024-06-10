Montella'dan Ümit Milli oyuncu için sürpriz karar: Kadroya aldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan'ı, bugün A Milli Takım'ın Polonya ile yapacağı hazırlık maçnının kadrosuna dahil etti.

Montella'dan Ümit Milli oyuncu için sürpriz karar: Kadroya aldı

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Takım'ın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Varşova’daki kampına katıldı.

A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor. İki takım, Polonya – Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.

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