Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı! Orta sahaya takviye geliyor

Süper Lig'de yeni sezona da güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, orta saha için takviyeye hazırlanıyor

Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı! Orta sahaya takviye geliyor

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları resmen başladı. Bu kapsamda çok sayıda yıldız oyuncuyla görüşmelerin başladığı öğrenildi.

TV100'de aktarılan habere göre; Sarı kırmızılılar, kadroyu büyük oranda bozmadan birkaç transfer ile yeni sezona giriş yapmak istiyor.

Galatasaray yönetiminin transfer yapmak istediği noktalardan birinin de orta saha olduğu iddiası gelmişti.

Sarı kırmızılılar, Torreira'nın yanına ya da o olmadığı zaman yerine bir oyuncu arıyordu. Ancak sarı kırmızıların gündemindeki yıldız, maaşının 6 katını talep etti.

KULÜBÜ 14 MİLYON EURO İSTİYOR

Kağan Dursun'un haberine göre, Youssouf Fofana Galatasaray’a gelmeye sıcak ancak kulüpten maaş talebi 6 milyon euro. Monaco’nun bonservis beklentisi ise 14 milyon euro civarında. Galatasaray maaşı düşürmeye çalışıyor. Oyuncu için Milan da devrede.

6 KATI YÜKSEK ÜCRET TALEBİ

Fofana şu an 600 bin euro’ya yakın bir rakam kazanıyor, istediği para ise tam 10 katı.

Mourinho'dan Ryan Kent kararı Mourinho'dan Ryan Kent kararı
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahmini büyük tepki topladı Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahmini büyük tepki topladı
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı