Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı! Orta sahaya takviye geliyor

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları resmen başladı. Bu kapsamda çok sayıda yıldız oyuncuyla görüşmelerin başladığı öğrenildi.

TV100'de aktarılan habere göre; Sarı kırmızılılar, kadroyu büyük oranda bozmadan birkaç transfer ile yeni sezona giriş yapmak istiyor.

Galatasaray yönetiminin transfer yapmak istediği noktalardan birinin de orta saha olduğu iddiası gelmişti.

Sarı kırmızılılar, Torreira'nın yanına ya da o olmadığı zaman yerine bir oyuncu arıyordu. Ancak sarı kırmızıların gündemindeki yıldız, maaşının 6 katını talep etti.

KULÜBÜ 14 MİLYON EURO İSTİYOR

Kağan Dursun'un haberine göre, Youssouf Fofana Galatasaray’a gelmeye sıcak ancak kulüpten maaş talebi 6 milyon euro. Monaco’nun bonservis beklentisi ise 14 milyon euro civarında. Galatasaray maaşı düşürmeye çalışıyor. Oyuncu için Milan da devrede.

6 KATI YÜKSEK ÜCRET TALEBİ

Fofana şu an 600 bin euro’ya yakın bir rakam kazanıyor, istediği para ise tam 10 katı.